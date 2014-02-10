حرس الحدود السعودي ينفي ابتلاع حوت لعائلة في القنفذة

نفي الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة العقيد البحري، ناجي الجهني، خبراً مرفقاً بصورة يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل القصيرة، جاء فيه: "وفاة عائلة على شاطئ حنيش بمحافظة القنفذة, وذلك بعد خروج حوت عليهم وابتلاعهم. وتدخل حرس الحدود بإطلاق النار عليه ويجري استخراج جثث العائلة من داخل الحوت"، مؤكدا أن كل هذا مجرد إشاعة ولا صحة للخبر.

وأضاف: "الصورة لأحد الحيتان التي تعرضت لحالة نفوق مؤخراً بجازان"، مطالباً في الوقت نفسه بعدم نشر مثل هذه الشائعات، التي تسبب الهلع في قلوب المواطنين والمقيمين من الاستجمام على شواطئ السعودية.

وطالب الجهني بتحري المصداقية وأخذ المعلومات من الجهات المختصة، قبل التسرع بتداولها، لأن ما يتم تناقله وتداوله مجرد إشاعة.

وتعتبر فصيلة حيتان (البتان) الأكثر تعرضاً للنفوق لأسباب مختلفة ناتجة عن التغيرات الجيومائية أو الارتطام بمراوح السفن الكبيرة، ودائما ما تعيش هذه الحيتان في الأعماق وليس على الشواطئ، ويكون تواجدها على الشواطئ بعد نفوقها بسبب حركة التيارات المائية التي تقوم بجرفها للشواطئ.