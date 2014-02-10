رجل أعمال يهدي 100 مليون ريال للفنانين التشكيليين

أعلن في جدة، اليوم الاثنين، عن إهداء عبداللطيف جميل، عبر بادرة "بيت الفن جميل" 100 مليون ريال للفنانين التشكيليين السعوديين، وذلك على هامش معرض للفن التشكيلي أقيم في جدة مؤخراً، وضم أعمال عدد كبير من الفنانين السعوديين بمشاركة فنانين عالميين.

وسيكون (بيت الفن جميل) نقطة التقاء الفنانين بمختلف تخصصاتهم وسيهدف إلى المساعدة في تطوير قدراتهم ودعم وترويج أعمال الفنانين في مختلف القطاعات ويتكون (بيت الفن جميل) من قاعة متخصصة لأعمال جائزة جميل للفن الإسلامي، كما ستكون هناك قاعة للمعارض الدولية الزائرة والمعارض المحلية كما سيتضمن قاعات للتدريب ومكتبة متخصصة في المجال الفني كما ستكون هناك قاعة محاضرات كبرى ومسرح فني إضافة إلى معامل فنية وكافتيريا ومحلات تجارية ومتحف مفتوح لعرض المجسمات الجمالية والمنحوتات وقاعات أخرى لإقامة فعاليات متنوعة، كما سيضم بيت الفن جميل كافة أنواع الفن المرئي وفي مقدمته الفن المعاصر وكذلك الفنون المستوحاة من الحضارة الإسلامية بما في ذلك الرسم والتصوير والخط والتصميم وغيرها من الفنون المعاصرة.

وأوضح رئيس مبادرات عبداللطيف جميل الدولية فادي محمد عبداللطيف جميل أن مبادرة (الفن جميل) ستضم كافة البرامج الفنية والثقافية والتي سبق أن أطلقتها مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية منذ 10 سنوات تحت مظلتها لتكون الوجهة التي تتبنى كافة البرامج الفنية والثقافية كما أن (باب رزق جميل) وهو أحد مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية يتبنى كافة البرامج التي تهدف إلى خلق فرص العمل.