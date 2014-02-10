مستشار: القاضي سيتعرف على المرأة بالكشف عن وجهها

قال مستشار وزير العدل السعودي الدكتور ناصر العود لـ"العربية" إن القاضي يتعرف على المرأة، إما بالكشف عن وجهها أو تمرير بطاقتها أو استخدام الأجهزة المختصة بالبطاقة الممغنطة.

ويأتي حديث العود بعدما أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية قراراً يقضي باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها في كافة محاكم البلاد، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف كما هو معمول به سابقا، وذلك تفعيلا للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة مؤخراً.

وأوضح العود خلال استضافته في نشرة الرابعة على قناة العربية، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يأتي ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء، وأنه يتماشى مع التوجهات العليا في هذا الشأن.

وأكد أن هذا القرار لم يأتِ إلا بعد حدوث مشاكل في القضايا أسرية من انتحال شخصية، وهذه المشاكل محدودة وليست بكثيرة.

وكانت صحيفة "الحياة" أكدت أن مجلس القضاء اعتبر أن الحال الراهنة ضرورية، نظراً للمشكلات الحاصلة جراء امتناع بعض النساء عن إحضار معرِّف وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقة الدولة في التعريف بها، والتي لا يحق لأي جهة التحفظ عليها بأية ذريعة وإلا كان ذلك احتجاجاً على وثائق الدولة ورفضاً لنظامها المدني".