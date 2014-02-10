إيقاف 4000 شخص يمارسون أعمالاً "مشبوهة" في الرياض

تواصل شرطة منطقة الرياض عمليات التفتيش في عدد من أحياء المنطقة، بحثاً عن مخالفي أنظمة الإقامة، ومجهولي الهوية، بعد أن أتاحت لهم الحكومة السعودية فرصة تسليم أنفسهم، أو تعديل واحترام أنظمة العمل.

حيث استطاعت خلال 5 أيام القبض على ما يزيد عن 4000 شخص من مختلف الجنسيات، يمارسون أعمالاً غير قانونية وشرعية داخل أماكن مشبوهة .

وأوضح الناطق باسم شرطة منطقة الرياض العميد ناصر القحطاني أن عمليات التفتيش جرت في 7 أحياء متفرقة من شرق وجنوب وغرب الرياض، عثر من خلالها على مصنع خمور يديره مجموعة من الجنسية الآسيوية، كما عثر في أحد المساكن على 8 أشخاص من مجهولي الهوية، يقومون بعمليات تزوير أوراق رسمية لعدد من الجهات الحكومية، إضافة للكشف عن مواد غذائية فاسدة تديرها عمالة عربية وآسيوية، وتم إحالتها إلى الجهة المسؤولة .

ونوه العميد القحطاني إلى أن حملات التفتيش ستواصل أعمالها في جميع الأحياء دون توقف، مع تأكيده على التعاون مع كل مواطن يبلغ عن أي معلومة تفيد بوجود مخالف أو مجهول لأنظمة الإقامة في المملكة.