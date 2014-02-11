السعودية: متورط في أحداث إرهابية يسلم نفسه

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسليم متورط في أحداث إرهابية نفسه إلى السلطات الأمنية. وقالت في بيان: "إنه بالإشارة للبيان المعلن بتاريخ 12 / 10 / 1424هـ عن قائمة بأسماء 26 مطلوباً للجهات الأمنية بالمملكة من المشتبه بتورطهم في الأحداث الإرهابية التي وقعت ببعض مناطق المملكة خلال الفترة التي سبقت إعلان القائمة، فقد تقدم المطلوب المعلن اسمه على القائمة طالب بن سعود بن عبدالله آل طالب ـ سعودي الجنسية ـ للجهات الأمنية لتسليم نفسه".

وأوضح البيان: "سيتم أخذ مبادرته في الحسبان ومعاملته وفق الأنظمة المرعية بالمملكة"، مجدداً دعوة وزارة الداخلية لكافة المطلوبين للجهات الأمنية لاستدراك وضعهم بالرجوع إلى الحق والمبادرة بتسليم أنفسهم.