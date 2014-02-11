الهلال الأحمر السعودي: لا نقدم خدماتنا داخل سوريا

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أنها تقدم المساعدات الإنسانية وأعمالها للاجئين السوريين في المخيمات التي تم تخصيصها للاجئين في دول الجوار، أما فيما يخص المساعدات التي قدمتها الهيئة باسم المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة، وبعض المؤسسات الدولية التي تعنى بتقديم المساعدات وإيصالها للاجئين السوريين في الأراضي السورية وفي المناطق المحاصرة، فالمؤسسات الدولية هي التي تعنى بإيصالها.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته، اليوم، أن الخبر الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وكالات الأنباء العالمية وتمت الإشارة فيه إلى وجود الهلال الأحمر السعودي في الأراضي السورية لتقديم العمل الإنساني داخل حمص، حيث تم التطرق لذلك من خلال ذكر تعرض فرق الإجلاء التي من بينها الهلال الأحمر السعودي لقصف في حمص غير صحيح وعار من الصحة تماماً.

وأكدت الهيئة أنه لا يوجد أحد من منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي في الأراضي السورية، ولا يتم تقديم أعمالها الإنسانية داخل الأراضي السورية.