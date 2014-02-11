انطلاق حملة "يعطيك خيرها" للحد من الحوادث المرورية

دشن أمير الرياض الأمير خالد بن بندر اليوم حملة "يعطيك خيرها" للسياقة الآمنة، التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وأكد الأمير خالد في كلمة ألقاها خلال الحفل أن حملة "يعطيك خيرها" تعكس الدور التوعوي الفاعل للجمعيات المتخصصة ومنها جمعية الأطفال المعوقين وقيامها بدور توعوي، بالإضافة إلى دورها الاجتماعي الذي تقوم به، ليشمل برامج اجتماعية توعوية تسلط الضوء على هذه الفئة وما تعانيه جراء الحوادث المرورية، والتي تسلب منهم جزءاً مهماً من حياتهم، وتحولهم لأشخاص ذوي احتياجات خاصة.

وفي تصريحات صحافية حول الحركة المرورية وكثافتها أوضح الأمير خالد أن مدينة الرياض مقبلة على قفزة في تحسين عملية الحركة المرورية في المدينة، ينعكس ذلك من خلال مشروع الملك عبد العزيز للنقل والعام وكذلك القطارات والحافلات، التي ستكون عاملاً رئيسيا في حل الكثافة المرورية.

وأضاف: "أؤكد للجميع أننا صادقون فيما نقول والحلول ستظهر في القريب العاجل سواء في الحلول المؤقتة قريبة الأمد أو المتوسطة وبعيدة الأمد.

وأوضح أن الحوادث تكبد الاقتصاد الوطني خسائر اقتصادية واجتماعية جراء فقد أشخاص فاعلين في المجتمع كان من الممكن أن يشكلوا ثروة كبيرة للوطن في حال عدم تعرضهم لهذه الحوادث.

يذكر أن حملة "يعطيك خيرها" مبادرة لجمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وسيواكب الحملة مجموعة من الفعاليات المصاحبة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

