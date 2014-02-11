ضبط 71 طفلا و90 امرأة امتهنوا التسول في شرق السعودية

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، عن ضبط 71 طفلاً متسولا خلال الربع الأول من العام الحالي في مدينة الدمام (شرق السعودية).

وقالت شرطة المنطقة الشرقية، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ مطلع هذا العام 1435هـ عدد من المسوحات الميدانية بمشاركة كل من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكتب المتابعة الاجتماعية شملت مواقع متعددة لإشارات مرورية ومساجد وأسواق بحاضرة الدمام".

وأضاف البيان: "جاءت عمليات المسح الميداني لهذه الظاهرة بعد جمع معلومات دقيقه ومتابعة سرية لأماكن توزيعهم وتواجدهم، تم من خلالها ضبط عدد من حالات التسول، وبلغ إجمالي عدد المقبوض عليهم خلال الربع الأول 188 حالة، 48% منهم نساء، أي ما يعادل 90 امرأة، و38% أطفال، أي ما يعادل 71 طفلا، و14% رجال ، فيما بلغت نسبة الأجانب منهم 44% مقارنة بإجمالي المقبوض عليهم".