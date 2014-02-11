عضو شورى: المتعدون على "الكرامة" تمادوا

أكد عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتور سعود الشمري، أن المتعدين على الكرامة من باب النقد تمادوا ولا بد من ردعهم.

وقال خلال استضافته خلال نشرة "الرابعة" على قناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن ذلك أصبح أمراً غير مقبول، ولا بد من تدخل الدولة لتفعيل الأنظمة لعقوبتهم.

وأوضح أن ذلك الأمر أصبح ظاهرة، خصوصاً بعد انتشار وسائل التقنية والتواصل الاجتماعي الذي ساهم أشخاص بإطلاق كلام بذيء ضد آخرين وهو ليس من باب النقد.

ويأتي ذلك بعدما ناقش أعضاء في مجلس الشورى السعودي، أمس، انتشار عناصر تكفيريين في مؤسسات تتبع للدولة، دأب بعضهم على "شتم" وزراء وكتّاب ورموز الحداثة الأدبية، وحتى عضوات مجلس الشورى.

من جهتها، قالت عضو المجلس، الدكتورة لطيفة الشعلان، إن الكثير من الشاتمين والتكفيريين في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي شخصيات معروفة ومنتظمون في مؤسسات الدولة لا يختبئون ولا يخجلون، وبعضهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعات السعودية رجالاً ونساء ومدّعي وعظ ودعوة ومذيعين، فيما قال الدكتور عيسى الغيث إن عدم وجود عقوبة رادعة سبب لانفلاتهم.