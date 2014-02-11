"العلوم والتقنية" تطلق مشروع عيادات المنظومة

تعتزم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إطلاق مشروع عيادات المنظومة. ويأتي ذلك بعدما وقع رئيس المشروع إبراهيم السمحان اتفاقية مع المستثمر الدكتور إبراهيم الراشد، تنص على توفير الدعم المالي اللازم لإطلاق المشروع.

وأوضح السمحان في تصريحات صحافية أن الاتفاقية ستدعم تنمية وتطوير هذا المشروع الطموح الذي يسعى إلى إحداث تغيير في إدارة العمليات في المنشآت من الطريقة التقليدية إلى طريقة حديثة ومتطورة تعمل على تمكين استدامة نمو الأعمال من خلال توفير خدمات أكثر بتكلفة أقل وتوفير خدمة الاستشارات الخارجية.

يذكر أن مشروع عيادات المنظومة يهدف إلى توفير خدمات تطوير الأعمال للشركات في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات المعاملات الداخلية والتعاقد الخارجي للموارد البشرية والكفاءات والميزة التنافسية التي تشمل: المالية والمحاسبة، والمشتريات القائمة على الانترنت، وعلاقات الموظفين وتطوير المنظومة، والتوظيف والمكافآت وتوفير الموارد، والشؤون الإدارية، وبناء الكفاءات، بالإضافة إلى شراكة الأعمال، والمسؤوليات الاجتماعية للشركات.