توقيف سعوديين بحثوا عن "الفقع" خارج الحدود

أوقفت قيادة قطاعات حرس الحدود بالحدود الشمالية السعودية 842 شخصاً بين رجال ونساء خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، جراء تجاوزهم حرم الحدود للبحث عن الفقع "الكمأ" على امتداد الحدود الشمالية.

وأكد المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بالحدود الشمالية، الملازم أول أحمد سفر العصيمي لـ"العربية.نت" أن الدوريات التابعة لقيادة الحرس من قطاع الشعبة حتى قطاع طريف غرباً ألقت القبض على 770 شخصاً مخالفين ومتجاوزين حرم الحدود يبحثون عن "الكمأ" خلال أيام الإجازة الأسبوعية، وكذلك 72 شخصاً تم القبض عليهم بالمنطقة الموالية لحرم الحدود".

ولفت إلى أنه في هذه الحالة يتم أخذ تعهد بعدم تكرار ذلك ويطلق سراحهم، أما الآخرون الـ698 شخصاً فقد تجاوزوا الساتر الخلفي للحدود، لذلك تم إيقافهم وتطبيق نظام حرس الحدود ولائحته التنفيذية بحقهم.