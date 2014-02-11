نجاة شاب من كارثة بعد تحريضه على القيادة بتهور

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر شباناً يحرضون صديقهم على القيادة بتهور في الصحراء، قبل أن يتعرضوا لحادث انقلاب سيارتهم، لكنهم خرجوا سالمين وأكملوا توثيق الحادث.

ويأتي ذلك بعدما طالب الشورى الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم، باعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي تم إعدادها من قبل الهيئة، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم، وأكد على إعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيداً من الاهتمام وتنميتها، والعمل على دعم متطلباتها، والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محمياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.

كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري، تنص على الإسراع في إنشاء شرطة بيئية تحت إشرافها، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.