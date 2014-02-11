"كوكب الأرض".. ملحمة وطنية بافتتاح الجنادرية الـ29

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يفتتح الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ووزير الدفاع، فعاليات مهرجان الجنادرية الـ29، والذي سيحظى باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية.

مهرجان هذا العام سيكون بعنوان "كوكب الأرض"، وهي تمثل "ملحمة وطنية" طرز كلماتها الشاعر عبدالله أبوراس، ولحنها ناصر الصالح، وأشرف عليها موسيقياً الفنان ماجد المهندس، ويشدو بها عدد كبير من النجوم الكبار، يأتي في مقدمتهم فنان العرب محمد عبده، ويشاركه عبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد وماجد المهندس وغيرهم.

الجدير بالذكر أن مهرجان الجنادرية أصبح على مدى سنواته السابقة "رمزاً" ثقافياً، وصرحاً أشبه بمنارة كبيرة في المنطقة، وفي كل دورة يشدو المهرجان بتاريخ المملكة على مر العقود.

في أوبريت "كوكب الأرض"، الذي سيطل في افتتاح فعاليات المهرجان، سيقوم النجوم بتقديم 12 لوحة فنية بأسلوب غنائي استعراضي. يروي الأوبريت دور خادم الحرمين الشريفين الإنساني، وعطائه الذي امتد إلى آخر العالم، ووقفاته الإنسانية أينما حط رحاله، فكان بلسماً شافياً للأمة.

وأكد وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله، أن هذه الرعاية السنوية للمهرجان وسام شرف للحرس الوطني وللمهرجان وللجان العاملة كافة، وهي أيضاً دعم لمسيرة الثقافة والإبداع في المملكة.

وأضاف: "إن تشريف ورعاية ولي العهد هذه الدورة مصدر اعتزاز منسوبي الحرس الوطني الذين يعملون على أن تظهر هذه المناسبة الوطنية الكبيرة بالمظهر المشرف الذي يعكس ما تتمتع به بلادنا الغالية من تاريخ مجيد وحاضر زاهر، وهو ما حرصت الجنادرية على تعزيزه عبر مختلف أنشطتها وفعاليتها منذ بداياتها الأولى.

ورحب الأمير متعب بن عبدالله بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف في المهرجان. وأعرب عن اعتزازه بهذه المشاركة، بوصفها إحدى إضافات المهرجان الوطني التي يتم خلالها التعرف إلى ثقافات وتراث الدول الشقيقة والصديقة، وامتداداً للتقليد الثقافي الذي ينهجه المهرجان الوطني كل عام، مثنياً على المشاركات المتميزة في المهرجان من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.