وزير الداخلية السعودي يصل واشنطن في زيارة رسمية

وصل وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف إلى واشنطن في زيارة رسمية لأميركا. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الأمير محمد وصل الليلة الماضية وكان في استقباله رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان، والسفير السعودي عادل الجبير، ومساعد وزير الأمن الداخلي الأميركي توم ويرك. وأوضحت الوكالة أن هذه الزيارة تستغرق عدة أيام.

من جهة أخرى التقى الأمير محمد بن نايف اليوم في مقر إقامته بواشنطن، رئيس وكالة الأمن القومي الأميركي الفريق كيث الكساندر. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض وزير الداخلية السعودي في واشنطن، اليوم الاثنين، مع وزير الخزانة الأميركي جاك ليوي أوجه التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وبحث معه الموضوعات المشتركة.