212 مليون ريال لتنفيذ مشاريع مياه في مناطق سعودية

خصصت وزارة المياه والكهرباء في السعودية أكثر من 212 مليون ريال لتنفيذ مشاريع مياه والصرف الصحي في مختلف المناطق.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "وزير المياه والكهرباء، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، وقع اليوم 21 عقداً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تزيد على 212 مليون ريال.

ومن أبرز المناطق التي ستنفذ فيها هذه المشاريع حائل والجوف والباحة والقصيم وعسير والمدينة المنورة والجوف وجازان.

وشملت بعض العقود تنفيذ مشروع شبكات مياه ببعض أحياء المدينة المنورة (الجزء الثالث) بمنطقة المدينة المنورة، والعقد السابع مشروع تنفيذ شبكة مياه حلي مع الخزان بمنطقة مكة المكرمة، وكذلك العقد الثامن مشروع تنفيذ خطوط فرعية للصرف الصحي لأحياء متفرقة بمدينة خميس مشيط (المرحلة الأولى) بمنطقة عسير، والعقد التاسع مشروع تنفيذ التوصيلات المنزلية للمياه والتمديدات اللازمة بمحافظات القطيف وسيهات وصفوى بالمنطقة الشرقية، والعقد العاشر تنفيذ حفر وتعميق آبار يدوية في الدرع العربي بمحافظات وقرى منطقة تبوك، والعقد الحادي عشر تأمين مياه الشرب بوساطة الناقلات لأهالي مراكز وهجر وقرى محافظة حبونا بمنطقة نجران، والعقد الثاني عشر مشروع الخزانات الاستراتيجية بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان.