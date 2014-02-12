عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر

أخبار مصورة

حرس الحدود بالمدينة المنورة يستعد لأسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي باجتماع تحضيري حرس الحدود بالمدينة المنورة يستعد لأسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي باجتماع تحضيري الأربعاء 11 ربيع الثاني 1435 هـ - 12 فبراير 2014
تدشين الملتقى التحفيزي الأول بمجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة تدشين الملتقى التحفيزي الأول بمجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة الأربعاء 11 ربيع الثاني 1435 هـ - 12 فبراير 2014
تجولت وزير السياحة اليونانية أولجا يفالوياني على متحف المصمك التاريخي في الرياض تجولت وزير السياحة اليونانية أولجا يفالوياني على متحف المصمك التاريخي في الرياض الأربعاء 11 ربيع الثاني 1435 هـ - 12 فبراير 2014
حضر نائب أمير الرياض الأمير تركي بن عبدالله حفل السفارة الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني لبلادها حضر نائب أمير الرياض الأمير تركي بن عبدالله حفل السفارة الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني لبلادها الأربعاء 11 ربيع الثاني 1435 هـ - 12 فبراير 2014
شدد المجلس المحلي للإدارات الحكومية في محافظة بيشة، على إنجاز تنفيذ المشروعات المحلية وتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات وتنفيذها شدد المجلس المحلي للإدارات الحكومية في محافظة بيشة، على إنجاز تنفيذ المشروعات المحلية وتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات وتنفيذها الأربعاء 11 ربيع الثاني 1435 هـ - 12 فبراير 2014

المزيد من ألبومات الصور

المزيد

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة