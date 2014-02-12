أخبار مصورة

تدشين الملتقى التحفيزي الأول بمجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة

تدشين الملتقى التحفيزي الأول بمجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة

تجولت وزير السياحة اليونانية أولجا يفالوياني على متحف المصمك التاريخي في الرياض

تجولت وزير السياحة اليونانية أولجا يفالوياني على متحف المصمك التاريخي في الرياض

حضر نائب أمير الرياض الأمير تركي بن عبدالله حفل السفارة الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

حضر نائب أمير الرياض الأمير تركي بن عبدالله حفل السفارة الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني لبلادها