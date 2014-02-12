الأمير محمد بن نايف يلتقي جي جونسون في واشنطن

التقى وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف اليوم في مقر إقامته بواشنطن وزير الأمن الداخلي الأميركي جي جونسون.



وبحث الجانبان خلال اللقاء وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) أوجه التعاون بين السعودية وأميركا, إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين.

وكان الأمير محمد قد التقى أمس رئيس وكالة الأمن القومي الأميركي الفريق كيث الكساندر. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض مع وزير الخزانة الأميركي جاك ليوي أوجه التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وبحث معه الموضوعات المشتركة.