التحقيق مع 3 أطباء من "الصحة" لعملهم في مستشفى خاص

وجه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بإحالة ثلاثة أطباء استشاريين سعوديين من منسوبي وزارة الصحة إلى لجنة المخالفات الطبية وذلك لعملهم خلال الفترة المسائية في أحد مستشفيات القطاع الصحي الخاص بالرياض مخالفين بذلك أنظمة الوزارة القاضية بمنع الأطباء العاملين في المؤسسات والمنشآت الصحية الحكومية من العمل لدى القطاع الخاص، كما وجه بإحالة المستشفى الخاص إلى لجنة مخالفات المؤسسة الصحية لتطبيق العقوبات اللازمة بحق الجميع وبحسب الأنظمة المتبعة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود المتابعة التي تقوم بها وزارة الصحة للتأكد من سير العمل في مستشفيات الوزارة والقطاع الخاص ومدى التزام الجميع بتطبيق الأنظمة واللوائح المتبعة، كما أنه يؤكد حرص الوزارة وشفافيتها في التعامل مع كافة وسائل الإعلام وإطلاعهم على الخطوات الجادة التي تنفذها الوزارة للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية والممارسين الصحيين وبما يكفل تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

