سامي يطلب تدخل القيادة السعودية.. وبتال يرحب بالقضاء

بعد 4 أيام من الجدل الرياضي الذي شهده الوسط السعودي حول التقرير الذي بثته قناة العربية عبر برنامج "في المرمى" يوم الخميس الماضي، حسم مذيع البرنامج بتال القوس هذا الجدل رداً على تهديد المدرب الهلالي سامي الجابر باللجوء للقضاء قائلا: "نرحب بالقضاء فاللجوء إليه سلوك حضاري".

وقال بتال للمشاهدين إن ما بث في ذلك التقرير خطأ غير مقصود، غير أن مدرب الهلال السعودي سامي الجابر أصدر بياناً نشره عبر حسابه الشخصي على" تويتر"، أثناء عرض حلقة في المرمى مساء أمس تأكيداً بأنه سيلجأ للقضاء، ودعا القيادة السعودية إلى التدخل لإنصافه ضد برنامج "في المرمى".

وفي الوقت الذي برر الجابر صمته طيلة الأيام الأربعة الماضية عما عرض في ذلك التقرير عبر بيانه، بانتظار رد عائلته على ما ظهر في البرنامج من اتهامات طالت أسرته بالكامل ولم تقتصر على شخصه فقط، وخرج القوس منذ اندلاع شرارة الجدل، بالتأكيد عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أنه لن يعتذر في موقع التواصل الاجتماعي وإنما يعتذر عبر البرنامج ذاته، في أولى حلقاته في الأسبوع الجديد التي صادفت يوم أمس (الثلاثاء).

وهذا ما تم، إذ قال القوس في حلقة البارحة: "في سياق تغطية في المرمى لمباراة الشباب والهلال الماضية، خرج أحد مشجعي الهلال خلف إحدى المقابلات، وتحدث بعبارة لم تكن واضحة للوهلة الأولى، يقصد فيها التهجم على سامي الجابر مدرب الهلال". وأضاف: "نؤكد لكل مشاهدينا الكرام، أن بثها خطأ غير مقصود، احتراما لأدبيات المهنة ونعتذر لكل من ساءته اللقطة".

وكان البرنامج قد بث، الخميس الماضي، تقريراً يرصد ردة فعل الجمهور الهلالي على هزيمة فريقهم من نادي الشباب، وأطلق أحدهم عبارات مبهمة ضد المدرب السعودي، ما تسبب في إثارة اللغط على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واستمر اللغط على مواقع التواصل خاصة بعد ظهور بتال القوس لابسا ربطة عنق صفراء حيث اعتبرت من عدد من المشاهدين والمغردين أنها تحد ضد نادي الهلال وليس فقط مدربه الجابر.

محمد القناص مراسل البرنامج الرياضي الذي تسبب تقريره في المشكلة قال على حسابه على تويتر أنه لم يسمع العبارة الجدلية بسبب الضجة في الملعب أثناء التسجيل.

