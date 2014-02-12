اتفاقية لعودة العمالة الإندونيسية الأسبوع المقبل

كشف وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد عن توصل السعودية مع الجانب الإندونيسي إلى صيغة نهائية بشأن عودة العمالة المنزلية، وسيتم التوقيع عليها يوم 19 فبراير المقبل بحضور وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي.

وأضاف لـ"العربية.نت" بأن وفداً من إندونيسيا زار السعودية الشهر الماضي وتم التفاوض والاجتماع معه والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن بنود الاتفاقية التي تحدد مسؤولية السعودية تجاه حفظ العلاقة بين العامل ورب العمل وآلية استقبال الشكاوى وحل النزاعات، والجانب الإندونيسي ملزم بتوفير العمالة المنزلية المطلوبة والفحص الطبي وأن لا يكون طالب العمل عليه سوابق جنائية.

وأكد الفهيد أن الاتفاقية لم تتطرق في زيادة أجور العمالة المنزلية أو رفع رسوم الاستقدام من إندونيسيا، ووزارة العمل مهتمة في توفير عروض كثيرة للمواطنين في سبيل حفظ الأسعار.

