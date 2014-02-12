شرطة جدة تؤكد حادثة اقتحام لسكن كلية خاصة

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة محافظة جدة، الملازم أول نواف بن ناصر البوق، أن أشخاصاً اقتحموا مبنى لسكن عاملات في شرق جدة ولاذوا بالفرار، فيما يجري ضبط أحدهم بعد التعرف إليه.

وأضاف البوق أنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الأحد الماضي، تلقت غرفة عمليات الأمن بلاغاً عن تعرض سكن عاملات لإحدى الكليات الخاصة شرق طريق الحرمين وقيام أشخاص بدخول السكن لغرض سيئ، مدعين صفة رجال الأمن. وأشار إلى أنه على الفور تم توجيه دورية وتعزيزها بعدة دوريات مساندة، حيث استطاع الجناة الفرار وترك السيارة التي كانوا يستقلونها، والتي اتضح أنها عائدة لشخص قام بعرضها في أحد معارض السيارات، واستغل الجناة الموقف من خلال رغبتهم في تسويقها لدى معارض أخرى، ومن ثم استخدامها في تنفيذ مخططهم الإجرامي.

وذكر البوق أنه تم التعرف إلى أحدهم، وجارٍ القبض عليه، حيث وجه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي، مدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني، بتكليف شعبة التحريات والبحث الجنائي بعملية البحث والتحري وضبط الجناة في أسرع وقت.

وأضاف أن جميع العاملات، وهن من جنسيات إفريقية وشرق آسيوية، لم يصبن بأذي ولم يتعرضن لأي اعتداء، كما أنه جرى اتخاذ كافة إجراءات الضبط المتبعة لمثل تلك الحالات، وتم إشعار جهة التحقيق بهيئة التحقيق والادعاء العام.

وكانت "العربية.نت" قد نشرت يوم الاثنين الماضي خبراً عن محاولة 4 مسلحين سكن طالبات كلية الفارابي قبل أن تباشر الجهات الأمنية الموقع. ونقلت عن مصادرها التأكيد على ضبط السيارة، واتضح أنها مسروقة بينما ما زال البحث جارياً عن الجناة إثر فرارهم من الموقع.