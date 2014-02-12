مؤتمر دولي يبحث تمكين المرأة اجتماعياً وحضارياً

تبحث أكثر من قيادية نسائية في نحو 57 دولة عربية وإفريقية وآسيوية، قضايا تمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً وحضارياً، وذلك في مؤتمر دولي يعقد في القاهرة 22 أبريل المقبل، بهدف تنشيط سياحة المؤتمرات الدولية بمصر والوطن العربي.

وينظم المؤتمر هيئة المجتمعات الإنسانية الدولية تحت التأسيس بمشاركة الهيئة النسائية العربية التي تضم في عضويتها أبرز القيادات النسائية العربية.

وستتم خلال المؤتمر مناقشة الارتقاء بالمستوى الحضاري لقيادات ورواد التنمية وإتاحة الفرصة لإحياء دور المرأة في قيادة تنمية المجتمع المدني كونها شريكا أساسيا والنصف الفعال للمجتمع، وتسعى الهيئة لمناقشة سبل تطوير قدرات المرأة وتفعيل دورها الحقيقي في بناء المجتمع.

وأكدت الدكتورة منار الألفي الأمين العام المساعد للهيئة النسائية العربية أنه تم فتح باب القيد للعضوية المحلية والدولية للعام الجديد 2014 على أن يستمر القيد والتسجيل للعضوية لحين الانتهاء من الإعداد المقرر لعضويتها عن كل بلد مشارك بالهيئة الدولية أو انتهاء مهلة القيد التي تنتهي 22 فبراير 2014.

وأضافت الألفي أن الهيئة تشترط الحفاظ على نسبة تمثيل المرأة 85% في جميع تشكيلات اللجان النوعية ومجالس إدارات الفروع المحلية والدولية مما يجعلها المنظومة صاحبة الريادة في تمكين المرأة تنظيميا حيث تتفرع الهيئة إلى هيئة مدنية نسبة تمثيل المرأة 50% وهيئة نسائية نسبة تمثيل المرأة 85%.

ومن ناحية أخرى قالت الدكتورة مروة الخياط رئيس الهيئة النسائية بالسعودية والأمين العام المساعد للهيئة النسائية الآسيوية بهيئة المجتمعات الإنسانية الدولية إنه من المتوقع أن يتم على هامش المؤتمر توقيع العديد من برتوكولات التعاون المشترك والتشابك الدولي بين الأفراد والهيئات المشاركة بالإضافه إلي توقيع مذاكرات تفاهم مع المنظمات والهيئات والوكالات المانحة لدعم وتمويل مشروعات الأعضاء.