محمد بن نايف يستعرض مع كيري العلاقات الثنائية

استعرض وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد التقى كيري الليلة الماضية، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى بحث مجمل القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وكان الأمير محمد قد التقى في وقت سابق وزير الأمن الداخلي الأميركي، جي جونسون. وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين السعودية وأميركا، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين.