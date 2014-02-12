مسن يطلق النار على نفسه في مكة المكرمة

سجلت شرطة العاصمة المقدسة في يوم واحد ثلاثة حوادث متفرقة، منها حالة انتحار لرجل سبعيني أطلق النار على نفسه بمنطقة الصدر وفارق الحياة في حينه، فيما باشرت فرق مختصة من شرطة العاصمة المقدسة مسرح الحادث وهيئة التحقيق والادعاء العام والطبيب الشرعي الذي عاين الضحية ووجه بنقل جثمانه إلى ثلاجات المستشفى لاستكمال الإجراء الطبي الشرعي، وإصدار التقرير الطبي اللازم، وإحالة الملف لدائرة النفس بهيئة التحقيقات والادعاء العام.

بينما فتحت الشرطة بلاغاً عن تعرض مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً لمحاولة إطلاق النار عليه من قبل شخص يرافقه آخر بمنطقة الجعرانة ولاذا بالفرار دون إصابة، بينما لا تزال التحقيقات حول الحادثة جارية، وتم التعرف إلى الجاني، وجارٍ البحث عنه لإحالته إلى جهات الاختصاص.

من جانبه، كشف الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة، المقدم عبدالمحسن الميمان، عن ورود بلاغ يشير إلى حدوث عراك جماعي بين عدد من الأشخاص جنوب مكة المكرمة.

وأوضح الميمان "عند تلقينا البلاغ تم الانتقال على الفور إلى موقع الحادثة، وتم القبض على عدد من الأشخاص، فيما تم إسعاف 3 مصابين للمستشفى، وبالتحقيق اتضح أن أسباب الخلاف على أراضٍ بيضاء، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالة المقبوض عليهم وعددهم 14 شخصاً لهيئة التحقيق والادعاء العام دائرة الاعتداء على النفس بحكم الاختصاص.