ابتعدوا عن مغردي تويتر

في ظل تزايد دور النشر السعودية والعربية ومع كثرة موارد الكتاب وتكاثر الكُتاب تناقصت جودة مخرجات دور النشر وبالأخص السعودية والعربية بشكل عام.

وبدأت ذائقة المتلقي في انحدار بسبب الانتشار المريع لنوع جديد من الكُتاب أو المؤلفين أو بالأصح كُتاب الخواطر .

ولا تعجب إن فاجأك مغرد له شهرته في هاشتاقات تويتر بكتاب كل عام.. ولا تعجب من الإقبال الشديد على كتابه الهلامي، والذي لا يحمل بين دفتيه إلا حشواً لا معنى له لا يزيد إلا في رصيده البنكي وعدد متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي وبذلك أصبح الكتاب مصدر تجارة ودخل أكثر من كونه ثقافة وفكراً ومعرفة .

والمهتم بالرواية السعودية يلحظ نوعاً جديداً من الروايات هشة اللغة منسوخة القصة أو الفكرة مع قليل من التفاصيل الباهرة، والتي ترتكز في نجاحها على أفكار مكررة كالحب في المجتمع السعودي والمرأة أو مغامرات الجن مع أقرانهم الأنس.

لذلك نلاحظ أن أكثر الروايات انتشاراً هي التي يعتمد مؤلفها على الأفكار السابقة ويبني عليها قصته بطريقة لغوية مخجلة .

هذه الظاهرة تنخر وبشكل واضح في ثقافة المتلقي والذي يرى الكتاب نوعاً من الترف ووسيلة شهرة وموضة سائدة، ويظهر ذلك جلياً في الأكثر مبيعاً في قوائم دور النشر.

إذ تحتل الصدارة كُتب الخواطر ومذكرات سائح أو موكا وكابتشينو !

بينما الكتب ذات القيمة فهي في الصف الأخير كنوعٍ من عدم الاهتمام أو لست أدري ربما كنوع من التبجيل !!

والشعر كان له نصيب الأسد من هذه المعمعة إذ يكفي أن تكتب نصاً لا يعتمد على بحر أو وزن أو قافية ممتلئ بالرمزيات غير المفهومة كي تصبح شاعراً فارع الطول منتشر السمعة ومن رواد المشهد الثقافي .

أنا لست هنا لمحاكمة مؤلف أو الانتقاص من كتبه أو بوحه وكشاكيله ..

إنما أرجو المتلقي أن يبحث عن الكتاب الحقيقي والرواية الحقيقية والقصيدة عظيمة المعنى بديعة اللغة، وأن يبحث عن المعلومة من مصدرها وعن الإحصائية الأصح وليست الأقرب للصحة وعن دور النشر طيبة المُخرجات، لا المُتاجرة بالكتاب وفاطمة المستكتبين .

ومع اقتراب محفل الكتاب السعودي أتمنى وأرجو أن لا تفاجئا دار نشر معروفة بكتاب هش كسابق منشورتها، وأن تترك مغردي تويتر في هاشتاقاتهم بعيداً عن تأليف الكتب.

كاتب سعودي