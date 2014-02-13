"العربية.نت" تنشر تفاصيل 29 سعودياً سلموا من اليمن

علمت "العربية.نت" أن 27 مطلوباً ممن تسلمتهم السلطات الأمنية السعودية من اليمن، كانوا ممنوعين من السفر وغادروا المملكة بطرق غير نظامية، وأحدهم قدم إلى اليمن من دولة أخرى.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن أحد الذين تم تسلمهم أطلق سراحه خلال العام الهجري الحالي، بينما 12 مطلوباً أفرجت السلطات الأمنية عنهم في العام الماضي، وسبعة أشخاص تم إطلاق سراحهم في عام 1433 هجري. واثنان آخران سبق تسلمهما من دول أخرى.

وأكدت أن ذوي ثلاثة مطلوبين أبلغوا السلطات الأمنية عن مغادرتهم المملكة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، اليوم الخميس، عن تسلم الجهات الأمنية في المملكة 29 من المواطنين السعوديين المطلوبين للجهات الأمنية بالمملكة، بينهم 11 شخصاً ممن سبق إيقافهم وإطلاق سراحهم، إضافة إلى 9 أشخاص من الخاضعين للمحاكمة بالمملكة كان قد تم إطلاق سراحهم.