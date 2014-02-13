شرطة جدة تقبض على 11 افريقيا امتهنوا سرقة السيارات

‏‫أوضح الناطق الإعلامي بشرطة جدة، الملازم أول نواف بن ناصر البوق، أن فرقة من شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة، تمكنت من القبض على تشكيل عصابي يتكون من أحد عشر عنصراً من جنسية إفريقية قاموا بارتكاب 18 حادث سرقة سيارات، منها سيارة بأكملها، ومنها ما هو قطع مجزأة في مواقع متعددة من المحافظة.

وأكد البوق أن الجناة وعددهم أحد عشر متهما، ًتراوحت أعمارهم بين 14 و18 سنة، بعضهم مرافق مع ذويه من حيث الإقامة، والبعض يقيم بطريقة غير نظامية، وقد أدلوا جميعاً بمعلومات الحوادث التي قاموا بتنفيذها، والإرشاد عنها، وتمثيلها من سرقات للسيارات، وفك الأجزاء، ومن ثم بيعها، حيث توزعت الأدوار بينهم في المراقبة والفتح لأبواب السيارات، ومن ثم فك الأجزاء وتسويقها للبيع لاحقاً، كما أن المتهمين قاموا باستغلال العربات المسروقة من خلال ارتكاب حوادث جنائية أخرى كخطف الحقائب النسائية والتغرير بالفتيات من بني جلدتهم، وحمل مواد ممنوعة، والإخلال بالآداب العامة.

وأبان البوق أنه جارٍ استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين، حيث وجّه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبدالعزيز الصولي، مدير شرطة جدة، اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني، بمواصلة التحقيقات والوصول لنتائج تحقيقية مع الجناة من حيث ارتكابهم أي أساليب إجرامية أخرى والتثبت من ذلك.