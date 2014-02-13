حريق يلتهم فناء مستودع ببحرة مكة دون تسجيل خسائر

‏‫حاصرت أربع فرق إطفاء وفرقتا إنقاذ، اليوم الخميس، حريقاً نشب في فناء مستودع يحتوي على أجهزة تكييف قديمة وبعض الأخشاب تقدر أبعاده بـ40×50 متراً، مبني من الطوب بمنطقة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، وقد تمكنت الفرق من إخماد الحريق والحيلولة دون انتشاره إلى مبنى المستودع الذي يحوي أجهزة كهربائية، وتقدر أبعاد الحريق بـ15×20 متراً.

وأوضح الناطق الإعلامي بمدني العاصمة المقدسة، الرائد صالح العلياني، أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد، وتشير التحقيقات الأولية إلى عرضية الحادث، وما زال التحقيق جارياً لحصر الأضرار وتحديد مسببات الحريق.