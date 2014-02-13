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ردم البئر التي خطفت لمى من أسرتها خلال يومين

المصدر: الرياض - العربية.نت
خلال عملية البحث عن لمى داخل البئر
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تبدأ مديرية الدفاع المدني خلال ساعات قليلة بردم البئر التي خطفت الطفلة لمى من عائلتها منذ شهرين تقريباً، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك خلال يومين، وفقاً لما قاله الناطق الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك العقيد ممدوح العنزي لـ"العربية.نت".

وأوضح أن جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الدفاع المدني متواجدون في موقع الحادثة وستتم عملية الردم، والتأكد منها ومن ثم مغادرة الآليات.

ويأتي ذلك بعدما أكد العنزي صدور تقرير الطب الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية، والذي يؤكد بأن الرفات التي تم فحصها تعود الى الطفلة لمى عايض الروقي، وأن أمير منطقة تبوك وجه بتسليم رفات الطفلة لأسرتها وإنهاء عملية البحث.

كلمات دالّة

#السعودية, #لمى الروقي, #تبوك

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