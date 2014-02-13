نيابة عن الملك.. الأمير سلمان يطلق فعاليات الجنادرية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اليوم انطلاقة المهرجان الوطني السنوي التاسع والعشرين للتراث والثقافة بالجنادرية، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني. والذي بدأ بسباق الهجن، ومن ثم بحفل خطابي أقيم بهذه المناسبة، تخلله عرض أوبريت غنائي حمل اسم "كوكب الأرض".

وقال وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله في كلمة له خلال الحفل: "إنها الجنادرية في حديثها السنوي عن إنسان جزيرة العرب ابن الصحراء الذي اكتسب منها شموخ جبالها وصلابة أرضها.. هذا الإنسان العربي، الذي حمل رسالة الإسلام الخالدة إلى أصقاع الدنيا، ناشراً قيمه ومثله العليا.. رسول محبة وداعية سلام، وإنسان إبداع ونماء".

ووصف في كلمته الجنادرية برمز الوطن، ووفاء الأجيال، وذكرى لمسيرة طويلة من البناء والعمل ووقفة مع النفس للعبر والدروس وصعيد جاد للحوار الهادف.

وأوضح الأمير متعب في كلمته: "في هذا العام تحل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضيفاً على المهرجان في إطار النهج الذي يتبناه المهرجان في كل عام للتعرف على تراث وثقافات الدول الشقيقة والصديقة، ولا شك أن هذه المشاركة هي محل تقديرنا واعتزازنا، وستسهم في تعزيز ما يربط المملكة والإمارات من قواسم مشتركة، وتعاون بناء في شتى المجالات، فنحن شعب واحد ننهل من ثقافة مشتركة وأهداف متطابقة وقيادات متضامنة وهم قبل هذا وذاك أهل كرم وأصحاب بيت أعزاء".