وزير الداخلية يستعرض مع شيرمان العلاقات الثنائية

التقى وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته في العاصمة الأميركية واشنطن التي يزورها حالياً، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفيرة ويندي شيرمان.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية التاريخية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى بحث مجمل القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير محمد بن نايف، نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها بما يحقق المصالح المشتركة ، بالإضافة إلى القضايا محل الإهتمام المشترك.

