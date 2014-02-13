حافلة "أرامكو" السعوية تقتل مواطناً في القطيف

أنهت حادثة مرورية هذا اليوم حياة مواطن، وأدت إلى إصابة مقيم إصابات وصفت بالبسيطة، والحادثة التي وقعت في طريق الخليج قبل ميدان "السبطين" في محافظة القطيف، هي اصطدام حافلة كبيرة مخصصة لنقل موظفي شركة أرامكو السعودية، بسيارة صغيرة كانت تقل المواطن.

وذكر الناطق باسم الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية فهد الغامدي تلقيهم بلاغاً بوجود حادث سير على طريق الخليج، إذ تم التعامل مع البلاغ مباشرة بتوجيه فرقة إسعافيه للموقع، وكشفت المعاينة التي قام بها المسعفون وجود حالة وفاة لمواطن، وإصابة لمقيم تمت معالجته في الموقع ونقله إلى مستشفى "عنك" العام.

وشهدت الحادثة تجمهر أعداد كبيرة من المارة أعاق وصول الفرق الإسعافية للموقع، إضافة إلى انعدام التعاون من جانب المتجمهرين في فسح المجال لسيارات الإسعاف للوصول إلى موقع الحادثة، بحسب ما ذكره الناطق باسم الهلال الأحمر في الشرقية، والذي طالب بضرورة التعاون معهم في فسح المجال للفرق الإسعافية إضافة إلى السيارات التابعة لهم والتي تحوي معدات من الممكن أن تنقذ حياة أي مصاب من الموت.

