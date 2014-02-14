ابنتي والمدرسة «الكخة»

قالت لي ابنتي قبل أيام: بابا! تصدق اليوم المدرسة (كخة)؟!!

ومصطلح (كخة) حسب البناء المفاهيمي للبنت العزيزة، يعني أن جميع البرامج التربوية والتعليمية التي قدمت في ذلك اليوم بلا أثر، وأنها قد وضعت بينها وبين كل ما يقدم حجابا حاجزا جعلها لا تستفيد!

أردت أن أبدأ معها خطاباتي الشعاراتية، المعزولة عن واقعي عندما كنت طالباً، وأن أشكك في وطنيتها؛ لأنها تجرأت على نقد مؤسسة تربوية لها جهودها الواضحة، ثم أبدأ بخطوات (كيف أحب مدرستي)؟!

ولكن الابنة العزيزة لم تعطني فرصة الرد، وهذا أمر أصبح معتاداً، فحق الرد والمناقشة والتأديب أصبح للأم، أما نحن -الآباء- فليس علينا إلا أن نلبي الأوامر، وقد سبق أن بينت لي الابنة العزيزة أن من يذهب معها للسوق، ويدرسها دروسها، ويجلس معها معظم الوقت -وليس مع زملائه أو في الاستراحة- هو الأحق بالنقاش!

نعود لقضية (الكخة)، فقد أكملت البنت العزيزة: تدري ليش المدرسة (كخة)؟!

لا! ليش؟!

- لأن «أبلا» عزيزة غائبة اليوم!

إذن، تحولت المدرسة بأكملها، بميزانياتها! وبرامجها! وطاقمها الباقي في عيون طالبة إلى (كخة)؛ لأن معلمة واحدة غابت في ذلك اليوم!!

وهؤلاء هم مربو الأجيال الناجحون، حضورهم ليس كغيابهم، بل إن حضروا تركوا أثراً في نفوس طلابهم، وإن غابوا تركوا آثاراً، وهذه الآثار إذا سقيت بالإخلاص والحرص على نجاح هؤلاء الطلاب؛ فلا يمكن أن تزول على مر السنين، بل ستنمو وتثمر وتؤتي نتائجها!

وهذا النمو ومن ثم الثمار، هي ما يبقى للمعلم أو المعلمة ليس في الدنيا فقط، وهي أهم من كل شهادات التقدير الورقية -التي يجد بعض المعلمين في نفسه شيئا عندما يحرم من التقدير الذي يستحقه- فالبناء في البشر هو الاستثمار الحقيقي من جميع الجهات، سواء على المستوى الشخصي للباني أو الوطني!

كون المعلم قدوة، يجب أن يدركه المعلم أولاً، فعيون الصغار كاميرات ترصد عليه كل صغيرة وكبيرة!

ويجب أن تدركه الوزارة، فالمعلم هو أساس نجاحها، ولذلك عليها الحرص على توفير سبل الراحة والحماية والإبداع له، وعدم الحرص على لغة التهديد والوعيد المشاهدة!

إن لم نعط المعلم حقه مع مطالبته بواجباته؛ ستكون المدرسة (كخة)، والمعلم (كخة)، وفق مخيلة الطلبة.

نقلاً عن صحيفة "اليوم"