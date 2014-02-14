السفير السعودي بأميركا يقيم حفل عشاء لوزير الداخلية

حضر وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الليلة حفل الاستقبال والعشاء الذي أقامه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، عادل بن أحمد الجبير تكريماً له بمناسبة زيارته الرسمية لواشنطن.

حضر الحفل وزير الأمن الداخلي الأميركي جي جونسون ومعالي رئيس مكتب التحقيقات الاتحادية "إف بي آي" جيمس كومي، ومساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي، ومكافحة الإرهاب ليسا موناكو.

كما حضر عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس بمجلسيه النواب، والشيوخ وسفراء الدول الإسلامية والعربية والأجنبية المعتمدين لدى واشنطن وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق ومديري المكاتب والملحقيات السعودية في واشنطن ومنسوبي السفارة.