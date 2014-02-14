القبض على سعودي قتل آخر في حادث مروري

قبضت السلطات الأمنية على سعودي قتل سعودياً آخر في حادث مروري في مدينة الدمام (شرق المملكة).

بدأت التفاصيل بحسب ما كشف عنها بيان شرطة مدينة الدمام، اليوم الجمعة، بتسلمها ملف حادث مروري أسفر عن وفاة مواطن في العقد الثالث من العمر، بعد اصطدام المركبة التي يستقلها بعمود إنارة للطريق، وللاشتباه في جنائية الحادث وتوفر معلومات تشير لتسبب مركبة أخرى يستقلها أحد الأشخاص بوقوع حادث الاصطدام".

وأضاف البيان: "باشر المختصون بمركز شرطة غرب الدمام التحقيق في ملابسات الحادث والاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية في التعامل مع المركبة التي كانت بقيادته".

وأوضح: "وبعد تحقيقات وتحريات موسعة أجراها الفريق المختص تم التوصل لأحد الأشخاص تبين أنه مواطن عشريني تم ضبطه والمركبة التي بقيادته وقت وقوع الحادث، وقد ثبت تورطه بحادث الاصطدام الذي وقع لمركبة المتوفى بعمود الإنارة بعد شجار نشب فيما بينهما وملاحقته له والاحتكاك بمركبته، مما أسفر عن اصطدامها بعمود الإنارة، كما أثبت تقرير المعمل الجنائي تماثل عينات الآثار المرفوعة من على مركبة المتهم ومركبة المتوفى في الحادث".

كما أكد البيان على: "إحالة المتهم وملف الواقعة لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد استيفاء إجراءات جمع الاستدلال الخاصة بالقضية بحكم الاختصاص".