بالفيديو.. توقيف رجل مرور خالف سعودياً وضربه

كشف المتحدث باسم شرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان لـ"العربية.نت" عن إيقاف رجل المرور، الذي اعتدى على مواطن بالضرب بعد انتهائه من تحرير مخالفة مرورية ضده.

وأضاف: "وقع اشتباك أثناء تأدية رجل المرور لمهام عمله أمام مقر المحكمة العامة بتحرير مخالفات لمركبات متوقفة بشكل مخالف".

وأوضح الميمان: "تم فتح ملف للحادث بشرطة أجياد وأحيل الطرفان للمستشفى لوجود إصابات بهما، وتم تنويم المواطن، وتوقيف رجل المرور بعد أن تلقى العلاج اللازم، وأحيلت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام".

ويأتي ذلك بعدما تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي تعرض لضرب مبرح من قبل رجل مرور بعد مشادة كلامية، تطورت إلى التشابك بالأيدي بين المواطن ورجل المرور، وأظهر مقطع الفيديو المواطن يتلقى العلاج في أحد مستشفيات مكة المكرمة.

بينما كشف مقطع آخر لأحد مرافقي المواطن يقوم بتصوير رجل الأمن وهو يقوم بتحرير مخالفة، ما أرجع الأمر في تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي بأن عملية التصوير ربما هي من عجلت بالاشتباك لاستفزاز ورفع حفيظة رجل المرور.