خادم الحرمين يلتقي ولي العهد وسعد الحريري

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ورضة خريم، اليوم الجمعة، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز.

كما استقبل الملك عبدالله، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، ورئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري، إضافة إلى عدد من الأمراء والمسؤولين.