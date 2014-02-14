سعودية في الـ 17 من العمر تتبرع بـ 50 مليون ريال

تبرعت فتاة سعودية، (17 عاماً)، بمبلغ 50 مليون ريال ورثتها عن أبيها، موضحة أن هذا المبلغ هو ربع ما تمتلكه.

ويأتي ذلك بعدما ذهبت الفتاة أمس الخميس إلى المحكمة العامة في مدينة الرياض مقر إقامتها، وسجلت هذا التبرع رسمياً، من أجل إنشاء وقف يستفاد منه في الأعمال الخيرية، مثل بناء مساجد وإخراج سجناء الحق الخاص وغيرها، طبقاً لحديثها لـ"العربية.نت"، بعدما رفضت الإفصاح عن اسمها.

وأشارت إلى أنه لا يوجد سبب محدد أجبرها على هذا التصرف، سوى مخافتها من ربها، وأن تكون لها صدقة جارية في حياتها وبعد مماتها، بحسب تعبيرها.

وعبرت عن ارتياحها النفسي التام بعد القيام بهذه الخطوة، خصوصاً أنها عندما قررت القيام بها تم تشجيعها من قبل والدتها وإخوانها، معتبرةً أن هذا التصرف اقتداء بوالدها.

وأكدت الفتاة - التي تدرس في آخر مرحلة من الثانوية - في نهاية حديثها مع "العربية.نت"، أن هذا المبلغ سيزيد خلال الفترة المقبلة، عبر الاستثمار، ولكن حالياً سيكون صدقة على المحتاجين، وأعمال البر.