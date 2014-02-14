وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حريق بجدة

توفي شخصان وأصيب خمسة آخرون بإصابات خطرة جراء اندلاع حريق في منزل شعبي في حي الجامعة بجدة صباح اليوم، وقد ‏‫باشرت خمس فرق إطفاء وعدد من وحدات الإنقاذ، وفرق التدخل في حوادث انهيارات المباني الحادث، الذي شب في المنزل المكون من ثلاثة طوابق، وعملت الفرق المشاركة تحت ظروف خطرة نتيجة حدوث انهيارات في المنزل وضيق الشوارع المحيطة به واستطاعت وحدات الإنقاذ إخراج خمسة من السكان فيما توفي اثنان حاصرتهم النيران.

وقد شاركت الدوريات الأمنية والمرور والهلال الأحمر وأمانة جدة في مساندة أعمال الدفاع المدني وأشرف على إدارة الحادث ميدانياً العميد سالم المطرفي مدير الدفاع المدني بجدة والعقيد غازي الغامدي مساعده للعمليات.

