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100 ألف زائر لمهرجان الجنادرية في يومه الأول

الجمعة 13 ربيع الثاني 1435 هـ - 14 فبراير 2014
الجمعة 13 ربيع الثاني 1435 هـ - 14 فبراير 2014
الجمعة 13 ربيع الثاني 1435 هـ - 14 فبراير 2014
الجمعة 13 ربيع الثاني 1435 هـ - 14 فبراير 2014
الجمعة 13 ربيع الثاني 1435 هـ - 14 فبراير 2014

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