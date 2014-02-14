2797 قضية تحرش جنسي في السعودية

كشفت إحصائيات حديثة عن تسجيل السعودية 2797 قضية تحرش جنسي في مناطقها كافة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دعا ملتقى الشباب بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى تنظيم حملة "أهلي أهلك"، والتي تهدف إلى التوعية بخطورة التحرش الجنسي.

وقال المشرف العام على الإعلام الجديد لملتقى الشباب، أنس الغامدي، إن حملة "أهلي أهلك" لاقت صدى وتفاعلاً كبيراً في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استقبل هاشتاق الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشاركات عدة من قبل المغردين.

بدوره، أوضح مدير الشؤون الميدانية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، سليمان علو، أنه سعيد جداً لمشاركتهم مع شباب الملتقى في إطلاق هذه الحملة، لا سيما أنها تصب في خدمة الوطن وصالح المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن جهاز الهيئة على استعداد تام للمشاركة في الفعاليات المقبلة.

وأضاف أن التحرش الجنسي همٌّ اجتماعي يتطلب من جميع أفراد المجتمع العمل بكل الوسائل التي تخلصنا منها.

وأشار علو إلى أن أعضاء الهيئة يهدفون أثناء جولاتهم إلى مخالطة الشباب، ومعرفة همومهم، وتوجيههم بالأسلوب والتعامل الذي يتواكب مع فئاتهم العمرية وطرق تفكيرهم.

من ناحية أخرى، أكد المشرف العام على أصدقاء ملتقى الشباب بمنطقة مكة المكرمة يوسف الزايدي، أن الحملة تستقبل حلولاً من المشاركين لمعالجة المشكلات على موقعها الإلكتروني، إذ سينال أصحاب أفضل أربعة حلول جوائز قيمة، مع تطبيق أفضل حل لكل محور بالتعاون مع الجهات المعنية.