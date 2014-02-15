أبو رأس مرشح لنيل جائزة أفضل رئيس بلدية في العالم

أعلنت مؤسسة عمداء المدن (رؤساء البلديات في العالم)، التي تتخذ من لندن مقراً لها عن اختيار معالي أمين محافظة جدة، الدكتور هاني بن محمد أبو رأس كأول إنجاز من نوعه، وذلك ضمن قائمة الترشح الأولية لأفضل رئيس بلدية في العالم لعام 2013 هو الاختيار الذي يخضع لمعايير ومقاييس دقيقة تعتمد على التميز في القيادة والرؤيا والقدرات الإدارية والنزاهة والوعي الاجتماعي والاقتصادي.

وجاء أمين مدينة جدة كأول سعودي يدخل قائمة الترشح للجائزة في مرحلتها الأولية، وضمت القائمة إلى جانبه 5 مرشحين من القارة الآسيوية، و13 مرشحاً من أوروبا، و4 من أميركا اللاتينية، و5 من أميركا الشمالية، ومرشحاً وحيداً من أستراليا، ومرشحين من القارة الإفريقية، وسيتم تحديث القائمة منتصف مايو المقبل، فيما سيتم الإعلان عن قائمة مختصرة تضم 25 مرشحاً مطلع يونيو المقبل، فيما سيتم إجراء جولة ثانية من التصويت بين يونيو وأكتوبر المقبلين، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في يناير 2015.

ويعد هذا الاختيار والترشيح للدكتور هاني أبو رأس ترجمة كبيرة لعمل لافت شهدته محافظة جدة في سنواتها الأخيرة التي سجلت تسارعاً كبيراً في إنجاز مشاريعها التي تنوعت بين جسور وأنفاق وطرق وميادين عامة، إلى جانب مشروع الواجهة البحرية بمراحله الثلاث، والذي نال جائزة أفضل مشروع في الشرق الأوسط لعام 2012 بعد منافسة كبيرة مع العديد من مشاريع المدن.

وتعد جائزة رئيس البلدية الأفضل في العالم أكبر جائزة من نوعها في هذا المجال، وقد بدأت عام 2003 تحت إشراف مؤسسة عمد المدن (رؤساء البلديات)، وهي مؤسسة ليست ربحية ولا تقبل أي رعاية أو إعلانات أو اشتراكات، كونها مركز أبحاث دولياً يهتم بالشؤون الحضارية ويمنح جائزته كل عامين، ويهدف إلى تعزيز وتحسين الخدمات في أنحاء العالم

وقد ضمت قائمة الفائزين بالمركز الأول والوصيف في الأعوام الماضية رؤساء بلديات (بلباو الإسبانية) و(بيرث الأسترالية) و(مكسيكو سيتي) و(أوكلاهوما الأميركية) و( زيورخ) و(أمستردام) و(أثينا) و(كيب).