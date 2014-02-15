التربية السعودية تعاقب المعلم المتعصب لنادي النصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية أنها ستعاقب المعلم المتعصب الذي ظهر في فيديو يلزم الطلاب بترديد عبارات متعصبة لأحد الأندية الرياضية وهو نادي النصر، كما أكدت الوزارة أنها ستعاقب المصور الذي قام بتصوير المشهد أيضا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "اطلعت وزارة التربية والتعليم على مقطع فيديو يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، ويظهر فيه معلم مادة التربية البدنية يلزم الطلاب بترديد عبارات تشجيع لأحد الأندية الرياضية".

وأضافت: "الوزارة إذ تحترم كافة الأندية الرياضية بشكل خاص، والقطاع الرياضي بشكل عام، إلا أنها تؤكد أن المدرسة منوطة بها أدوار تربوية، من أهمها نشر ثقافة التسامح ونبذ التعصب، وتحقيق المواطنة الصالحة، وتعزيز قيمنا الإسلامية وهويتنا الوطنية، ولذا فإن الوزارة لا ترضى بهذه الممارسات في هذا المجال أو غيره مما يتجاوز دور المدرسة التربوي والتعليمي، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة بحق المعلم المذكور وبحق كل من له علاقة بالموضوع، تمهيداً لإصدار العقوبات الرادعة، وقد سبق أن عممت الوزارة على جميع منسوبي المدارس بمنع التصوير داخل المدارس تحت أي ذريعة، وسيخضع من يتجاوز النظام للمساءلة التي تحفظ للحرم المدرسي هيبته، وللعاملين فيه خصوصيتهم وحرمة أعراضهم".

وأكدت: "سيتم التعامل مع هذا المقطع في ضوء ما أشير إليه، بما يجعل كل من يفكر بمثل هذا المسلك يمتنع عنه لما ينتظره من عواقب".