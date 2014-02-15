الدفاع المدني يحذر من الأودية والسيول في الباحة

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة الباحة، المواطنين والمقيمين من الاقتراب من الأودية ومجاري السيول، وطالبتهم في بيان لها بضرورة الابتعاد عن تلك المناطق، وذلك بعد تلقي مركز القيادة والسيطرة في منطقة الباحة تنبيهاً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، بتكوّن سحب رعدية ماطرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة.

وجاء في البيان: "على الجميع اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني، من خلال موقعه الإلكتروني على الرابط www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الا‌جتماعي، للا‌طلا‌ع على جميع الإ‌رشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالا‌ت".

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلنت عبر بوابتها الإلكترونية أنه: "سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة ورؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والغبار على تلك المناطق، وسماء غائمة جزئياً على غرب وشمال المملكة، مع فرصة لتكوّن السحب الركامية الممطرة على مناطق تبوك تشمل المدن الساحلية، وحائل والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى منطقة الباحة وعسير.