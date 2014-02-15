القبض على عشريني قتل آسيوياً في المدينة المنورة

كشف الناطق الرسمي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام، عن أن قوات الشرطة ألقت القبض على سعودي أطلق النار على وافد آسيوي.

وأوضح في بيان صحافي اليوم: "في وقت قياسي وبأقل من الساعة تمكنت دوريات الأمن بالمدينة المنورة من القبض على شاب سعودي الجنسية في العقد الثاني من العمر بعد أن أطلق النار على مقيم من الجنسية الآسيوية إثر خلاف بينهما".

وأضاف: "يأتي ذلك بعدما ورد بلاغ لدوريات الأمن يفيد بوجود شخص مصاب إثر تعرضه لإطلاق النار. وتم إبلاغ مركز شرطة قباء لمتابعة الحالة وجمع الاستدلال. وبالانتقال إلى موقع الحادثة وجد شخص تعرض لإطلاق نار تم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الأنصار لتلقي العلاج. وتعذر استجوابه حينها، نظرا لخطورة حالته الصحية، وقد فارق الحياة متأثراً بإصابته داخل مستشفى الأنصار".

ولفت العقيد الغنام إلى أنه: "بمعاينة موقع الحادثة وجدت آثار الدماء بالإضافة إلى ظرف ناري فارغ، وبجمع المعلومات توصلت دوريات الأمن إلى هوية الجاني، وتم التوصل إلى موقعه وتسليمه لدوريات الأمن بالموقع من قبل ذويه، والتي بدورها سلمته إلى مركز شرطة قباء، وأحيلت كامل الأوراق من قبل إلى المركز إلى جهة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص.