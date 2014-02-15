الهلال الأحمر: نتنازل عن حقنا ونستجوب ناقل الذبائح

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي تنازل أربعة من منسوبيها عن حقهم الخاص، إبان تعرضهم للضرب من مواطن فجع بوفاة والدته أثناء مباشرتهم لعملية إسعافه داخل أحد المنازل في مدينة الرياض.

وكشف مصدر مسؤول في هيئة الهلال الأحمر السعودي ملابسات الخبر، الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، بأن: "الفرق الإسعافية باشرت البلاغ منذ تلقيها له عند الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحاً، حيث وصلت أول فرقة إسعاف للموقع عند الساعة الــ 10 وأربع دقائق صباحاً، وتبين أن الحالة متوفاة لحظة مباشرة الحالة".

وزاد المصدر أنه عند إخبار ابنها بذلك اعتدى على المسعفين، كردة فعل طبيعية، لكونه صدم بوفاة والدته، وأضاف: "نحن في هيئة الهلال الأحمر السعودي نقدر حجم المأساة والمصاب الجلل لهذا المواطن، ولا نطالبه بأي شيء خصوصاً بعد تنازل أصحاب الشأن عن حقهم".

وفي سياق آخر، استنكرت هيئة الهلال الأحمر السعودي في بيان لها اليوم، ما وصفته بــ "التصرف غير أخلاقي"، وذلك في أول ردة فعل حيال المقطع الذي تم تداوله أخيراً على مواقع شبكة التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن نقل ذبائح في عربة إسعاف.

وجاء في البيان أن ما بدر من أحد منسوبيها لا يعدو كونه تصرف شخصي، ويتعارض مع أخلاقيات العمل الإنساني، الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه "تم إيقاف من شاركوا في هذا العمل، لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لاسيما وأن الهيئة مناط على عاتقها رسالة إنسانية، يعمل منسوبوها ليل نهار لكي ترتقي الخدمة الإنسانية التي تقدمها، لمستوى طموح وتطلعات الجميع".