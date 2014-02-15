الهيئة ومنكرات تويتر !

يحمد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرارها مؤخراً تخصيص فرقة لمكافحة الجرائم المعلوماتية لملاحقة بعض حسابات موقع التواصل الاجتماعي تويتر التي تروج للإباحية والسحر والشعوذة،بهدف القضاء عليها قبل أن يتواصل انتشارها، والعمل ليس فقط على إيقاف حسابات أصحابها، بل بالتنسيق مع فرق الهيئة الميدانية في جميع مناطق المملكة للقبض على المتورطين بهذه الأعمال المنافية للدين والأخلاق وإحالتهم للجهات المعنية.

كما يحمد لها التدرج في التعامل مع أصحاب الحسابات بدءاً بالنصح والإرشاد والتوجيه قبل اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة حيالهم.

قرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفعيل دورها التوعوي والضبطي في مخالفات الإعلام الجديد - الذي تصعب السيطرة عليه وتنقية محتوياته - مهم للغاية لحماية المجتمع و النشء خاصة الذين يرتادون مواقع التواصل لأغراض بريئة فيصدمون بمن يستغل تلك المواقع لنشر الانحلال الأخلاقي و التفلت من القيم دون وازع أو رادع, ويبقى أن تتسع دائرة الملاحقة لتقوم بها أكثر من جهة معنية خلاف الهيئة وأن تشمل جميع المواقع التي يستغلها ضعاف النفوس والمختلون أخلاقياً ليس في تويتر وحده بل في ( الكيك والفيس بوك والجيمزر وغيرها).

و مع تلك الجهود المشكورة إلا أنها لن تصل للحسابات التي تدار من خارج المملكة ولن تسيطر على كل ما يقع بين يدي النشء من مشاهد وصور ودعوات، ولابد لمنع خطرها اتخاذ إجراءات أخرى لن تكون متاحة دائماً، لذا مهما بلغت جهود الرقابة والملاحقة يبقى دوماً وأبداً الأهم وهو التربية والتوعية ودور الأسرة والمدرسة في تكوين العقول التي تمتلك القدرة على الفرز و تربية الشخصيات القادرة على اتخاذ المواقف الصحيحة إزاء ما يعترضها من مخاطر وما يقابلها من أشخاص السوء و الانحلال.



نقلاً عن صحيفة "المدينة"