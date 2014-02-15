حرس الحدود ينقذ 5 أشخاص على متن قارب تقاذفته الأمواج

‏‫أنقذت الدوريات البحرية بمركز صروم، التابع لقطاع الرويس بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، طاقم القارب السوادي وعلى متنه 5 أشخاص بعد تعطل قاربهم وتعرضهم للخطر بسبب تقاذف اﻷمواج.

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، العقيد ناجي الجهني، أن دوريات حرس الحدود تمكنت أيضاً من إرشاد 4 قوارب بالتوجه للمركز بعد هطول أمطار غزيرة جنوب القطاع، وإنقاذ قارب آخر أمس على متنه 3 أشخاص بعد تعطل قاربهم في البحر المفتوح.

وأهابت قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بجميع الصيادين والمتنزهين بتوخي الحيطة والحذر، والكشف السليم ن صيانة قواربهم، والالتزام بتجهيزات ومتطلبات السلامة، والاستفسار عن النشرات الجوية من خلال هاتف الطوارئ بحرس الحدود 994، وعدم التردد في الاتصال في أي وقت لطلب المساعدة، وتقديم العون أثناء حدوث أي طارئ لا قدر الله، والتوجه ﻷقرب مركز في حالة التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال اﻷيام المقبلة، وعدم المغامرة بالنزول للبحر في اﻷجواء، والتقلبات الجوية وعند هطول الأمطار الغزيرة، متمنياً للجميع السلامة.