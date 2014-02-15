سيارة تصيب عسكريين بعد ارتطامها بمبنى الدفاع المدني

اقتحمت مركبة، مساء الخميس الماضي، مبنى الدفاع المدني بطريف، ما تسبب في إصابة رجل لأمن المناوب بغرفة الحراسات، وإصابة زميل آخر له كان بالقرب من الغرفة.

وذكر الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، النقيب عبدالرحمن بن محمد الأحمري لـــــــ"العربية.نت" أنه في تمام الساعة 10.22 من مساء يوم الخميس الموافق 1435/4/13 وقع بمحافظة طريف حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة أمام مبنى وحدة الدفاع المدني بحي الروابي، ما أدى إلى انحرافها وارتطامها بغرفة حراسات الدفاع المدني الواقعة بمدخل المبنى، ما تسبب في إصابة العسكري المناوب بغرفة الحراسات، وإصابة زميل آخر له كان بالقرب من الغرفة.

وأوضح الأحمري أنه أصيب كذلك شخصان من المارة أمام المبنى، إضافة إلى إصابة قائد السيارة ومرافقه وتضرر عدد من السيارات بموقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المحافظة.