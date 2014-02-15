شرطة مكة تنفي تراجعها عن ملاحقة العمالة المخالفة

نفى الناطق الإعلامي لمرور العاصمة المقدسة النقيب علي الزهراني لــ"العربية.نت" تراجع إدارته عن جولاتها الميدانية، أو تهاونها تجاه ملاحقة ومتابعة سائقي المركبات، الذين يقومون باستخدام العمالة المخالفة لنظام الإقامة لغسيل مركباتهم في الطرقات والشوارع العامة .

وبين الزهراني "أن نظام المرور ينص على من يتم رصده من أصحاب المركبات يمنح مخالفة مرورية قدرها 150 ريالاً" .

من جانبه قال المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة عثمان مالي "إن الأمانة تنفذ بشكل مستمر بالتعاون مع كافة البلديات الفرعية في إحكام السيطرة للحفاظ على المنظر العام وعدم تشويه شوارع مكة وطرقاتها بالغسيل في بعض المواقع".

وأضاف مالي "أن لدى الأمانة فرقاً ميدانية لمتابعة ورصد تلك التجاوزات وإتلاف ومصادرة ما تستخدمه تلك العمالة المخالفة للأنظمة والقوانين" .

ويأتي ذلك بعدما تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عامل يقوم بتعبئة جالون الماء من مياه راكدة, ويوضح الفيديو تعليق صاحب المقطع قائلاً: "إن هذا العامل يقوم بتعبئة جالونه من الحفرة التي تتواجد فيها مياه راكدة أمام مطعم يقع في حي العدل المقابل لمبنى إمارة منطقة مكة المكرمة".